Hemşire cinayetinde müebbet: Katilin astral seyahat savunması tutmadı

Sanık Varan, savunmasında kendisini öldürmek isterken olayın kazara meydana geldiğini iddia etti.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46), aynı hastanede görev yapan kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Varan tutuklandı.

"Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu."

Hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Cumali Varan, ilk duruşmada dikkat çeken bir savunma yaptı. Maktul Kavılı'nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve bu eğitimleri kendisi üzerinde uygulamak istediğini iddia eden Varan, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Katilin “astral seyahat” savunması dikkat çekti

"BEN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"

Cumali Varan'ın yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, müşteki aile ve taraf avukatları katıldı.

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Varan, pişman olduğunu belirterek, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi.

Beyanda bulunan müşteki aile ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.