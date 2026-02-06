Hemşire cinayetinde müebbet: Katilin astral seyahat savunması tutmadı
Bağcılar’da birlikte çalıştığı hemşire kız arkadaşını silahla öldüren güvenlik görevlisi Cumali Varan, duruşmada “astral seyahat” savunması yaparak olayın kaza olduğunu öne sürdü. Mahkeme, sanığı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46), aynı hastanede görev yapan kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Varan tutuklandı.
"ASTRAL SEYAHAT" SAVUNMASI
Hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Cumali Varan, ilk duruşmada dikkat çeken bir savunma yaptı. Maktul Kavılı'nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve bu eğitimleri kendisi üzerinde uygulamak istediğini iddia eden Varan, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu."
"BEN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"
Cumali Varan'ın yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, müşteki aile ve taraf avukatları katıldı.
Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Varan, pişman olduğunu belirterek, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi.
Beyanda bulunan müşteki aile ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
"BU OLAY KAZARA OLDU" SAVUNMASI
Karar öncesinde son kez söz verilen sanık,"Bana inanmanızı istiyorum. Bu olay kazara oldu, çok üzgünüm ve pişmanım" ifadelerini kullandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI
Mahkeme heyeti, Cumali Varan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.