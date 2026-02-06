Depremde verdiği parka 3 yıl sonra geri döndü! Gözyaşlarına boğan buluşma
Beliz Aydın, enkazdan çıkartıldı. Bir komutan, üşemesin diye parkasıyla üzerini örttü. Genç kız, 3 yıldır aradığı emekli albay Raşit Çelik ile bir araya geldi
Hatay'da üniversite öğrencisi Beliz Aydın (19), 6 Şubat depremlerinde ailesiyle enkaz altında kaldı. Annesi Betül Gülyaşar can verirken, ağabeyi Abdurrahman'ın iki bacağı ampute edildi. Genç kız enkazdan çıkarıldıktan sonra üşümesin diye kendisine parkasını veren emekli Albay Raşit Çelik ile Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aradan geçen 3 yıla rağmen özenle sakladığı parkayı Albay Çelik'e iade eden Aydın, "Soğukta bana parkanızı verdiniz. Bana o kadar güven verdi ki, tek başıma kalmadığımı hissetmedim. Beni çok güvende hissettirdiniz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.