Depremde verdiği parka 3 yıl sonra geri döndü! Gözyaşlarına boğan buluşma

Hatay'da üniversite öğrencisi Beliz Aydın (19), 6 Şubat depremlerinde ailesiyle enkaz altında kaldı. Annesi Betül Gülyaşar can verirken, ağabeyi Abdurrahman'ın iki bacağı ampute edildi. Genç kız enkazdan çıkarıldıktan sonra üşümesin diye kendisine parkasını veren emekli Albay Raşit Çelik ile Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aradan geçen 3 yıla rağmen özenle sakladığı parkayı Albay Çelik'e iade eden Aydın, "Soğukta bana parkanızı verdiniz. Bana o kadar güven verdi ki, tek başıma kalmadığımı hissetmedim. Beni çok güvende hissettirdiniz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

