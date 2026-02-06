Anne sporcu Deniz Kayadelen Avrupa’da 2 günde 2 altın aldı

İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yarışlar 1°C ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü, 6 kez Dünya Şampiyonu ve buzlu suda en fazla duran sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi Deniz Kayadelen, European Ice Swimming Championships'te 2 günde 2 altın madalya kazandı.

Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Deniz Kayadelen, bu yıl ise 5 aylık bir anne olarak yeniden zirveye çıktı. Şampiyona boyunca bu kez yalnızca rakipleriyle değil, uykusuz gecelerle, anneliğin sorumluluğuyla ve bedenin sınırlarıyla yarıştı. Uykusuz geceler, süt sağma ve beneğini emzirme düzeni, bedensel yorgunluk ve zihinsel baskıyla mücadele eden Kayadelen, tüm bu zorluklara rağmen 1 derecelik suda yarışarak büyük bir başarıya imza attı ve bir çok sporcu ve sporsevere ilham kaynağı oldu.