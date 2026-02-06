Bugün 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü!

Türkiye,6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizi yıktı. 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz afetin üzerinden 3 yıl geçti. Devlet, depremin yıktığı şehirlerde toplam 455 bin konutu hak sahiplerine teslim etti. En ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da ise 153 bin 755 konut inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da 25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergah boyunca bölgedeki çalışmalara şahitlik eden Devren Yener'in (55) hikayesini "'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Devren Yener'in yeni Antakya seferi..." notuyla paylaştı.

'3 YILDA ŞEHİR KURULDU'

Videoda konuşan Yener, Antakya'nın bir daha ayağa kalkamayacağını düşündüklerini ancak devletin sahip çıktığına dikkat çekerek, "Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez' diyorduk. 3 senede bir şehir kuruldu. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Antakya, daha güzel olacak" dedi.



Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta CHP lideri Özgür Özel'in deprem konutlarına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Kurum, "Çıkmış 'ortada konut monut yok' diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür bey vakit tiyatro vakti değil, vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir" dedi