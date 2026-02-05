Turkuvaz Medya Grubu ve İdefix Kristal Marmara Ödülleri’nde çifte başarıya imza attı

Kristal Marmara Ödül Töreni'nde, Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Ekibi, kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmaları dolayısıyla "Kadın İstihdamına En Fazla Katkı Sağlayan Kurum" ödülüne layık görüldü.

Aynı törende İdefix, genç yetenekleri destekleyen insan kaynakları uygulamalarıyla "Yılın Genç Yeteneklere En Çok İlham Veren E-Ticaret Markası" ödülünü kazandı.

Ödül töreninde konuşma yapan Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Tuğçe Uluekmekçi, kadın istihdamının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamlı ödülü almak bizler için büyük bir mutluluk. Aynı zamanda sosyal farkındalığın giderek güçlendiğinin de bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Kadın istihdamı konusunda farkındalık yaratmak ve bu bilinci yaygınlaştırmak çok kıymetli. Turkuvaz Medya Grubu olarak kadınların iş hayatındaki yerinin artmasına büyük önem veriyoruz. Kadınların çalışma hayatında daha güçlü şekilde var olması paha biçilemez. Bu değerli ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ederiz."

İdefix İnsan Kaynakları Müdürü Rana Seyna Pazarcık ise genç yeteneklere duyulan güveni şu sözlerle vurguladı: "Genç yeteneklere alan açan bir kurum adına bu ödülü almak bizler için büyük bir mutluluk. İdefix İnsan Kaynakları ve işe alım ekipleri olarak gençlerin merakına, heyecanına ve potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve destek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Marmara Üniversitesi öğrencilerinin değerlendirmeleriyle belirlenen Kristal Marmara Ödülleri, yenilikçi yaklaşımları, sosyal sorumluluk bilincini ve gençlere ilham veren kurumları ödüllendirerek iş dünyasına değer katmaya devam ediyor.