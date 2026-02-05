Nevşehir’de sır dolu ölüm! 19 yaşındaki genç kız Kahveci Dağı’nda ölü bulundu

Esrarengiz olay, önceki gün meydana geldi. Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış (19), saat 17.00 sıralarında Kahveci Dağı çevresindeyken yakınları ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Geniş çaplı arama dün sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler bölgede hem yaya hem de dron destekli arama yaptı. Ayrıca çevredeki güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın önceki akşam Kahveci Dağı eteklerinde gezdiğini gördü. Ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Sümeyye'nin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

'EVİ ÇOK DAĞINIKTI'

Sümeyye'nin dedesi M.Y.'nin verdiği ifadeler ise kafaları karıştırdı. M.Y. "Sümeyye'nin annesi F., beni saat 18.00'da aradı. Haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. Eve çok dağınıktı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım. Fakat ulaşamadım" diye konuştu.