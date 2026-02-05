Muğla'da kış sevinci yüzleri güldürdü Kaymakam'ın talimatıyla bir kamyon kar getirildi
Muğla'da Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu’nun talimatıyla bir kamyon kar, Atatürk İlkokulu bahçesine getirildi. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Öğretmenler ve veliler etkinlik için Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya teşekkür etti. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Aydoğan çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirtti. Aydoğan, çocuklara bu mutluluğu yaşatan Kaymakam Kumcu'ya teşekkür etti.