Kocaelispor-Beşiktaş maçında acı haber! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanan Kocaelispor–Beşiktaş maçında facia yaşandı. Tribünden düşen Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay tribünleri ve futbol camiasını yasa boğdu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi. Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü. Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.