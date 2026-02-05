Kanseri yenen öğretmenden yürekleri ısıtan paylaşım!

Siirt'teöğretmen Hilal Kaya Torun, 2 yıl önce meme kanserine yakalandı. İstanbul'da tedavi sürecine başladı. 18 kür kemoterapi aldı, 2 taraflı mastektomi (meme dokusunun çıkarılması) ameliyatı oldu ve 30 seans radyoterapi gördü. Yasin Torun kemoterapi sürecinin ilk günlerinde saçları dökülen eşi Hazal'a destek için kendi saçını kazıdı. Çift, bu zor süreci birlikte göğüslerken, Yasin Torun'un bu desteği Hilal Kaya Torun'un tedavi sürecinde en büyük moral kaynaklarından biri oldu. Hilal Kaya Torun, 27 Aralık 2025'te tedaviden olumlu yanıt alarak, kanseri yendi.

Torun, sanal medya hesabından "Biz kanserden korkmalıyken, kanser bizden korktu galiba"paylaşımı ile iyi haberi verdi. Eşi ile beraber saçlarını kazıdıkları anları da paylaşan Torun'un bu paylaşımı sosyal medyada 2 milyondan fazla izlendi.