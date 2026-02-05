İstanbul'daki valizli cinayetin sır perdesi aralandı! Son görüştüğü kişi itiraf etti

Şüphelinin, olayın uyuşturucu kaynaklı ölüm olarak görünmesi için cesedin yanına uyuşturucu bırakıp maktulün telefonunu aldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Zekeriya Tugay Doğan, Temur'un birlikte uyuşturucu kullandıkları bir evde öldüğünü ve cesedi kendisinin olay yerine bıraktığını itiraf etti.

26 Ocak günü saat 16.30 sıralarında viyadük altında bir erkek cesedi bulunması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin 36 yaşındaki tesisatçı Abdülsamet Temur'a ait olduğunu tespit etti. Cesedin yanında uyuşturucu madde ve şırınga bulunması, ilk aşamada olayın "yüksek dozda uyuşturucu kullanımı" sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Eyüpsultan ilçesinde, Nurtepe Viyadüğü köprü altında bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturmada, olayın uyuşturucu kaynaklı ölüm değil cinayet olduğu belirlendi.

Ayrıca olay yerinde bulunan uyuşturucu maddelerin kullanıma hazır olmaması ve maktulün cep telefonunun bulunmaması, "cinayet ve delil karartma" şüphesini güçlendirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede ise dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Cesedin bulunduğu alanın çamurlu olmasına rağmen Temur'un ayakkabılarının temiz olduğu belirlendi. Toprak zeminde, cesedin valizle sürüklendiğini düşündüren iki paralel iz tespit edildi.

Valizde taşınan cinayet olayında kamera kayıtları ortaya çıktı

KAYIP BAŞVURUSU VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZ SÜRDÜ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Temur'un kardeşi Sait Temur'un, 24 Ocak'tan itibaren abisinden haber alamadığı gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, Abdülsamet Temur'un son olarak Cihangir'de bir restoranda tesisat işi yaptığı, ardından Pürtelaş Sokak'taki günlük kiralık bir daireye girdiği, ancak buradan bir daha çıkmadığı tespit edildi.

Dairenin, başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak 24 Ocak'ta Zekeriya Tugay Doğan (31) tarafından kiralandığı belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin 25 Ocak'ta eve boş bir valizle girdiği, 26 Ocak sabahı ise valizi taşımakta zorlanarak araca yüklediği ve Nurtepe yönüne doğru hareket ettiği görüldü.