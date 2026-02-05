İstanbul'daki valizli cinayetin sır perdesi aralandı! Son görüştüğü kişi itiraf etti
İstanbul Eyüpsultan’daki Nurtepe Viyadüğü altında bulunan 36 yaşındaki Abdülsamet Temur’un ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olayın intihar süsü verilerek örtbas edilmeye çalışıldığı belirlenirken, Temur’un cansız bedenini valizle olay yerine bıraktığını itiraf eden şüpheli Zekeriya Tugay Doğan gözaltına alındı. Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporuyla netlik kazanacak.
- Eyüpsultan'daki Nurtepe Viyadüğü altında bulunan Abdülsamet Temur'a ait cesedin, ilk bulguların aksine cinayet şüphesiyle olay yerine bırakıldığı tespit edildi.
- Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Zekeriya Tugay Doğan, Temur'un birlikte uyuşturucu kullandıkları bir evde öldüğünü ve cesedi kendisinin olay yerine bıraktığını itiraf etti.
- Polis, maktulün temiz ayakkabıları, cesedin sürüklendiğini gösteren izler ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine soruşturmayı cinayet şüphesiyle derinleştirdi.
- Şüphelinin, olayın uyuşturucu kaynaklı ölüm olarak görünmesi için cesedin yanına uyuşturucu bırakıp maktulün telefonunu aldığı belirlendi.
- Abdülsamet Temur'un kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netleşeceği bildirildi.
Eyüpsultan ilçesinde, Nurtepe Viyadüğü köprü altında bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturmada, olayın uyuşturucu kaynaklı ölüm değil cinayet olduğu belirlendi.
26 Ocak günü saat 16.30 sıralarında viyadük altında bir erkek cesedi bulunması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin 36 yaşındaki tesisatçı Abdülsamet Temur'a ait olduğunu tespit etti. Cesedin yanında uyuşturucu madde ve şırınga bulunması, ilk aşamada olayın "yüksek dozda uyuşturucu kullanımı" sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
DETAYLAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede ise dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Cesedin bulunduğu alanın çamurlu olmasına rağmen Temur'un ayakkabılarının temiz olduğu belirlendi. Toprak zeminde, cesedin valizle sürüklendiğini düşündüren iki paralel iz tespit edildi.
Ayrıca olay yerinde bulunan uyuşturucu maddelerin kullanıma hazır olmaması ve maktulün cep telefonunun bulunmaması, "cinayet ve delil karartma" şüphesini güçlendirdi.
KAYIP BAŞVURUSU VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZ SÜRDÜ
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Temur'un kardeşi Sait Temur'un, 24 Ocak'tan itibaren abisinden haber alamadığı gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi.
Yapılan araştırmada, Abdülsamet Temur'un son olarak Cihangir'de bir restoranda tesisat işi yaptığı, ardından Pürtelaş Sokak'taki günlük kiralık bir daireye girdiği, ancak buradan bir daha çıkmadığı tespit edildi.
Dairenin, başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak 24 Ocak'ta Zekeriya Tugay Doğan (31) tarafından kiralandığı belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin 25 Ocak'ta eve boş bir valizle girdiği, 26 Ocak sabahı ise valizi taşımakta zorlanarak araca yüklediği ve Nurtepe yönüne doğru hareket ettiği görüldü.
"POLİSE HABER VERİRSEM İHALE BANA KALIR DİYE KORKTUM"
Gözaltına alınan Zekeriya Tugay Doğan, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde yer alan çarpıcı sözler şöyle:
"Sosyal medyadan tanıştık, uyuşturucu içmek için sözleştik. Evde birlikteyken bayılmışız. Uyandığımda o ölmüştü. Polise haber verirsem ihale bana kalır diye korktum. Cesedi banyoda yıkayıp evi temizledim. Daha sonra viyadüğün altına attım. Yanına uyuşturucu bırakıp, telefonunu aldım ki polis 'doz aşımı' deyip dosyayı kapatsın."
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, maktule ait cep telefonu da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edilirken, Abdülsamet Temur'un ölüm nedeninin cinayet mi yoksa uyuşturucu kullanımına bağlı bir durum mu olduğu, Adli Tıp Kurumu raporunun ardından netlik kazanacak.