Hatay’da baltalı dehşet: Eski belediye başkanı oğlu tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Yasası ile mahalle statüsüne dönüşen Çekmeze Belde Belediyesi'nin eski başkanı Dr. Cafer Özenir, Arsuz'daki evinde oğlu S.Ö. ile para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

Hatay'da para için babasını öldüren cani adam gözaltına alındı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sırtına ve başına aldığı balta darbeleriyle ağır yaralanan Özenir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.