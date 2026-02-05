Hatay’da baltalı dehşet: Eski belediye başkanı oğlu tarafından öldürüldü
Hatay’ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, evinde oğlu ile para meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında baltalı saldırıya uğradı. Sırtına ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Özenir, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamazken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen oğlu S.Ö. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Yasası ile mahalle statüsüne dönüşen Çekmeze Belde Belediyesi'nin eski başkanı Dr. Cafer Özenir, Arsuz'daki evinde oğlu S.Ö. ile para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sırtına ve başına aldığı balta darbeleriyle ağır yaralanan Özenir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.