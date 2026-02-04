Yapay zeka yatırımları katlanarak büyüdü

Türkiye startup ekosistemi 2025'te hem toplam yatırım hacmi hem de gerçekleşen işlem adedi bakımından belirgin bir daralma yaşadı. Yıl genelinde girişimlere aktarılan yatırım tutarı 589 milyon dolar seviyesinde kalırken, toplam işlem sayısı 306 olarak kaydedildi. Bu veriler, önceki yıla göre yatırım miktarında yüzde 45, işlem sayısında ise yüzde 48 oranında bir gerilemeye işaret ediyor. Sektörel dağılıma bakıldığında, 2025'te yapılan yatırımların yüzde 68'i fintech ve oyun sektörlerine yöneldi. Özellikle fintech sektörü, bugüne kadarki en yüksek yatırım tutarına ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Yatırım sayısı açısından ise yapılan her dört yatırımdan biri yapay zeka alanında gerçekleşti.

24 GİRİŞİME YATIRIM

2025'i hem girişimcilik ekosistemi hem de APY Ventures adına değerlendiren APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, bu yıl içerisinde yönettikleri 7 fon ile 12'si yeni, 12'si devam yatırımı olmak üzere 24 girişime yatırım yaptıklarını belirtti. Yönettikleri fonların toplam büyüklüğünün 80 milyon dolar seviyesine ulaştığını, TL bazında bu rakamın 3.6 milyar TL'yi aştığını vurgulayan Keçeli, APY Ventures fonlarında yer alan nitelikli yatırımcı sayısının da bin 600 seviyesine geldiğini söyledi. Ekosisteme bakıldığında 2025'te tohum aşaması yatırımların önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Keçeli, erken aşama girişimlere yönelik desteğin arttığını ve 2024'te erken aşama yatırımlarda görülen düşüşün 2025'te toparlandığını kaydetti. Yeşil teknolojilerin, fintech'in, yenilenebilir enerjinin ve sürdürülebilir tarım alanlarına yönelik girişimlerin bu dönemde arttığını vurgulayan Keçeli, "Küresel olarak artan çevresel kaygılar ve enerji krizi, Türkiye gibi hem tarımsal hem de yenilenebilir enerji kaynakları açısından avantajlı ülkelerde büyük fırsatlar doğuruyor. Bu bağlamda, yerel ve uluslararası yatırımcılar, sürdürülebilirlik ve çevre odaklı projelere daha fazla finansman sağlıyor" dedi.

ÖLÇÜLÜ AKILCI BÜYÜME

Girişimcilik ekosistemine yönelik 2026 beklentilerini de paylaşan Keçeli, bu yıl itibarıyla startup ekosisteminde yatırımcı beklentilerinin belirgin şekilde değişeceğine inandığını kaydetti. "Risk sermayesi fonları günümüzde sadece yüksek hızda ölçeklenme vaadine değil, girişimlerin uzun vadede ayakta kalabilecek sağlam ve sürdürülebilir bir iş modeli sunmasına da odaklanıyor. Kalabalık ekipler, yoğun harcamalar ve sert büyüme hedefleri; yerini daha küçük, esnek ve teknoloji odaklı organizasyonlara bırakmış durumda. Özellikle yapay zekâ temelli otomasyonlar, startup'ların sınırlı insan kaynağıyla daha yüksek katma değer yaratabilmesini mümkün kılıyor. Bu dönüşüm, yatırımcıların kârlılığa giden yolu açık, erken gelir üretmeye başlayan ve operasyonel verimliliğini ispatlamış girişimlere yönelmesine yol açıyor" diyen Keçeli, genel eğilimin ise ekosistemin "hızlı büyüme" anlayışından "ölçülü ve akılcı büyüme" yaklaşımına evrildiğini ifade etti. 2026'da hızlandırıcı ve kuluçka programların klasik mentorluk yapılarının ötesine geçeceğini öngören ve bu programların girişimlere sadece eğitim ve danışmanlık sunmakla kalmayıp aynı zamanda küresel yatırım ağlarına erişim, uluslararası pazarlara açılma ve stratejik iş birlikleri sağladığına dikkat çeken Keçeli, "Bu programlar, özellikle deep tech, healthtech ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren girişimler için büyüme sürecinin kritik bir parçası haline geliyor. Üstelik hızlandırma programları da startup'ların daha erken aşamada global düşünmesini teşvik ederek, ekosistemin genel ölçeğini büyütüyor" diye konuştu.

OPERASYONEL VERIMLILIK ODAKTA OLACAK

Tümbunların yanında AI-native girişimlerin de startup'lar için önemli bir rekabet avantajı yarattığını söyleyen Keçeli, yatırımcılar açısından ise AI-native modellerin, daha düşük maliyetli, daha esnek ve daha ölçeklenebilir yapılar sunduğu için daha cazip hale geleceğini vurguladı. 2026 yılına ilişkin APY Ventures'e dair de değerlendirmelerde bulunan Keçeli, yatırım yaklaşımında daha seçici ve derinleşen bir döneme girildiğini vurguladı. Keçeli, "2026'da önceliğimiz; erken aşamada yalnızca hızlı büyümeyi değil, sağlam iş modeli, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir gelir üretimi sunabilen girişimler olacak. Özellikle AI-native iş modellerine sahip, teknolojiyi verimlilik aracı olarak kullanan girişimlerle daha yakın çalışacağız" dedi. APY Ventures, 2026'da portföy şirketleriyle daha yakın temas kurarak devam yatırımlarını artırmayı, seçici yatırım stratejisiyle portföy kalitesini derinleştirmeyi ve uzun vadeli değer üretmeye odaklanmayı hedefliyor.

Haber: Timur Sırt