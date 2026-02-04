Müge Anlı Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı! Bir gün içinde 32 yıldır kayıp olan kardeşi buldu

ATV'nin ilgiyle izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bir kez daha ekrana damgasını vurdu. Murat Çelik adlı vatandaş, hikayesiyle ağlattı. Çelik, "Babam 32 yıl önce cinayetten tutuklandı. Ailemiz dağıldı. Kızkardeşim Pınar, annem tarafından evlatlık verildi. Ben ve erkek kardeşimi de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktı. Pınar'ı arıyorum" dedi. Programın ilerleyen dakikalarında anne Leyla canlı yayına telefonla bağlandı. Çocuğu verdiği kişinin Konyalı olduğunu ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi. Müge Anlı'da yapılan araştırmalar sonucunda Murat Çelik'in 32 yıldır aradığı kız kardeşine bir gün içinde ulaşıldı. Ancak yaşanan sevince, kardeşin görüşmek istememesi gölge düşürdü. Pınar "Ailemin kim olduğunu bilmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine Çelik kardeşine yeniden seslendi: Lütfen buluşalım. Seni çok özledim.

FOTOĞRAFI SATIN ALMIŞ

Çelik, kardeşinin çocukluk fotoğrafını bir aile ferdinden 10 bin liraya aldığını söyledi.