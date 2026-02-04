İhmaller zinciri iddianameye girdi! Böcek ailesinin ölümünde istenen cezalar netleşti

Hızlı Özet Göster İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin dört ferdi, rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti

Yetkililerin yaptığı incelemede, ailenin konakladığı odanın alt katında haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi

Hazırlanan iddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Şüpheli Rustemsha Batyrov hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Otelde kalan yabancı uyruklu kişilerin de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması üzerine kurumlar tarafından olay yerinde denetim yapıldı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu.

İDDİANAME TAMAMLANDI Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istedi. Şüpheli Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı HASTANEYE GİTMİŞLERDİ Hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinden ilk olarak iki çocuk ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise dün (18 Kasım 2025) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.