Herkes için tiyatro amacıyla Fındıkkıran balesi erişilebilir kılındı

Herkesiçin erişilebilir bir yaşam amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle başlattığı "Erişilebilir Tiyatro" projesini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sürdürüyor. Görme ve işitme engelli sanatseverler için engelleri aşan bir sanat deneyimi sunan proje kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle bu kez ilk defa bir bale etkinliği olan "Fındıkkıran" görme engelli sanatseverlerle buluştu.

ÜÇÜNCÜ SEZON

Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom, teknolojinin sağladığı imkanları 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında iyilik ve faydaya dönüştürmek için kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. AKM ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürütülen "Erişilebilir Tiyatro" projesi, 3'üncü sezonunda da sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımını desteklemek amacıyla görme ve işitme engelli bireyler için hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında ilk defa bir bale etkinliği erişilebilir kılındı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye taşıdığı Fındıkkıran, sesli betimleme uygulaması ile görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

SESLİ BETİMLEME

Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde sahnelenen Fındıkkıran, masalsı atmosferi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilere büyülü anlar yaşatıyor. Klasik bale repertuarının en sevilen eserlerinden biri olan bu iki perdelik bale, Clara'nın yılbaşı gecesinde fındıkkıran oyuncağıyla çıktığı düşsel yolculuğu konu alıyor. Görme engelli sanatseverler sesli betimleme uygulaması ile dekor, kostüm, dansçıların hareketleri, sahne geçişleri gibi sessiz gelişen olayların anlık olarak anlatılmasıyla bu özel etkinliği ayrıntıları kaçırmadan deneyimledi.