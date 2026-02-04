Depremin ardından 13 gün yoğun bakımda kaldı! 'Yürüyemez' dediler 9 ay sonra yürüdü

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 12 ilimizi sarstı. Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi de yıkıldı. H Blok'taki evlerinde depremde yakalanan Ayşe Sudem Akçam (15) enkazda kaldı. Annesini kaybetti. Kendisi 13 gün yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Doktorların "5 yıl yürüyemez" demesine rağmen hedefinden vazgeçmedi. Azmi ve kararlılığıyla hayata tutunan genç sporcu, yoğun fizik tedavi sürecinin ardından 9 ay sonra yeniden yürüdü. 1 yıl sonra ise voleybola başladı. Ayşe Sudem, Şubat 2025'te Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda Ay-Yıldızlı formayı giyerek hedefini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadı. Engelin kendisi için hiçbir zaman sınır olmadığını kaydeden Ayşe Sudem, şunları söyledi: "Milli takımda olmak benim için ayrı bir gurur. Takım arkadaşlarımla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Şunları söyledi: Türkiye bugün bir yandan 1 milyon 757 bin sosyal konutu milletine sunan, 2 milyon 510 bin yuvayı yenileyen, asrın felaketi sonrasında 455 bin yuvayı teslim eden bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışarak tarihi bir başarıya imza attık. 'Asrın İnşası' adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı, asrın felaketinin ardından kapsamlı bir seferberlik başlattı. İşte rakamlarla eğitim seferberliği: Ortaöğretim okullarına 355.1 milyon TL ödenek gönderildi. 77 ilde 490 kurumda 503 bin 805 depremzedeye konaklama, 1 milyon 164 bin 765 öğün yemek sağlandı. Anne veya babasını kaybeden 820 öğrenciye aylık eğitim desteği verildi. 5.28 milyon yardımcı kaynak kitap ve 1 milyondan fazla YKS testi öğrencilere ulaştırıldı. 170 bin 729 sosyal etkinlikte 2.47 milyon öğrenci eğitimle yeniden buluştu.