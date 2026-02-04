Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Genç kadın: 'Bırak beni'

MuğlaBodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39), önceki gün saat 07.00 sıralarında işe gitmek için Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan'ın (39) bıçaklı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın, boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gelse de Özlem kurtarılamadı. Polis ekipleri, cani kocayı yakalamak için bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi.

ÇIKAR ÇIKMAZ SALDIRDI

Katili, saklandığı Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde yakaladı. Suçunu itiraf eden Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Nihat Arslan'ın, Özlem'in apartman kapısından çıkar çıkmaz yanına geldiği, sıkıca kolundan tuttuğu, ardından bıçakladığı görüldü. Çok sayıda bıçak darbesi alıp, kurtulmaya çalışan kadının "Bırak beni" diyerek bağırarak yardım istediği anlar kan dondurdu.

Katil Nihat Arslan'ın olaydan 1.5 saat önce aracından indiği ve bölgede keşif yaptığı öğrenildi.