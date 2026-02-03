Ramazan öncesi fırsatçılara sıkı takip! Fahiş fiyata milyonluk cezalar geliyor

Ramazan ayı yaklaşırken, fırsatçılara karşı denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri tüm illerde çalışmalarını hızlandırdı. Fiyat, etiket ve menü kontrollerini yapan görevliler, ramazan ayına girildiğinde bunları karşılaştıracak ve uygunsuzluk durumunda gerekeni yapacak. İftar ve sahur menülerini denetim kapsamına alan ekipler, özellikle gıda toptan ve marketlere yönelik daha ciddi adımlar atacak. Fahiş fiyat uygulamaları karşısında 180 bin 617 liradan 1 milyon 816 bin liraya kadar ceza uygulayacak görevliler, stokçuluk yapanlara ise ürün başına 1 milyon 816 bin ile 21 milyon 674 bin lira arasında ceza yazabilecek.

ETİKETE 3.973 TL

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ramazanda az da olsa fırsatçı olarak değerlendirilen fiyat artışlarıyla karşılaştıklarına dikkati çekerek, bu konuda ciddi yaptırımlar uygulandığını anlattı. Fiyat etiketinden kaynaklı, ürün üzerinde bulunması gereken özelliklerin bulunmaması halindeki her bir işlem için ceza miktarının 3 bin 973 liraya çıkarıldığına işaret eden Menteşe, "Fahiş fiyat dediğimiz uygulamalar karşısında idari para cezası tutarı 1 milyon 816 bin liraya kadar yükseltildi" dedi.

İFTAR MENÜSÜNE TAKİP

Ramazan ayında iftar ve sahur menülerini denetim kapsamına aldıklarını ve yoğun denetim yapacaklarını belirten Menteşe, şöyle konuştu: "Tüketici restorana girmeden dışarıdan fiyatları görebilsin ve tercih yapabilsin. Özellikle fahiş fiyat konusunda duyarlıyız. Fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda, makul gelmeyen artış tespit edilirse gerekeni yapacağız. Fahiş fiyatta idari yaptırımın alt limiti ilk kez yapılmışsa 180 bin 617 lira oldu. İkinci, üçüncü kez yapılmışsa etki alanına ve satış ebadına bakılarak fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ürün başına 1 milyon 816 bin 177 liraya kadar çıkabiliyor." Menteşe, "Ürüne ulaşılmasını engelleyici yani stokçuluğa ise 1 milyon 816 bin 177 liradan başlıyor ve 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına cezai işlem uygulayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

KOLİLER 499 TL'DEN BAŞLIYOR

Marketler ramazan kolilerini raflara çıkarmaya başladı. Kolilerde fiyatlar ürün çeşidine ve sayısına göre farklılık gösteriyor. Migros, 499,95 ve 799,95 lira olmak üzere iki ayrı koli hazırladı. Metro ise 13 ürünlü erzak paketini 589, 22 ürünlü paketi bin 119, 24 ürünlü erzak paketini ise bin 399 liradan satışa sunarken, müşterilerine kendi paketini hazırlama imkanı da veriyor.