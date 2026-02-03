Gümüşü böyle saklanınca asla kararmıyor! 2 malzemeyle 5 dakikada parlatan yöntem

Gümüş eşyalar havadaki kükürt ve nemle temas ederek oksitlenmesi sonucu kısa sürede kararmaktadır.

Gümüş eşyaların kısa sürede kararmasının nedeni, havadaki kükürt ve nemle temas ederek oksitlenmesi. Alüminyum folyo, karbonat ve sıcak suyla hazırlanan basit karışım sayesinde gümüşler dakikalar içinde eski parlaklığına kavuşabiliyor. İşte püf noktası!

Folyoyu kapatın: Takının tamamen karışımın içinde kalması için folyoyu kapatın ve bir süre bekleyin.

Takıyı yerleştirin: Bilezik ya da gümüş takıyı hazırladığınız karışımın içine koyun.

Karışımı oluşturun: Folyo kasenin içine yeterli miktarda karbonat ekleyin ve üzerine takıyı kapatacak kadar kaynar su dökün.

Alüminyum folyo hazırlayın: Bir parça alüminyum folyoyu kullanarak küçük bir kase şekli verin.

GÜMÜŞ TAKILARIN KARARMASINI ÖNLEMENİN EN ETKİLİ YOLU

Gümüş takılar her ne kadar takı kutularında saklanabilse de, kararmayı önlemek için daha etkili bir yöntem bulunuyor. En pratik çözüm, sıradan bir fermuarlı plastik poşet kullanmak.

Takıları poşetin içine yerleştirdikten sonra, poşeti tamamen kapatmadan önce içindeki havayı mümkün olduğunca dışarı çıkarmak gerekiyor. Hava ile temas kesildikten sonra poşeti kapatmak, gümüşün kararmasını büyük ölçüde engelliyor.