ATV Müge Anlı canlı yayın | 3 Şubat 2026 Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

Fotoğraf Atv'den alınmıştır.

KAYIPLAR BULUNDU AİLELER YÜZLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayını ihbar olarak değerlendirmesinin ardından, Eylül Zeybek hakkında sosyal inceleme başlatıldı. Savcılık talimatı doğrultusunda Eylül Zeybek ve ailesi, Eyüpsultan İlçe Sağlık Kurulu'ndan bir yetkilinin de katılımıyla ifadeye çağrıldı. Adliyede gerçekleştirilen işlemlerin ardından Eylül Zeybek ailesine teslim edilirken, yaşananların farkına varan genç kadın, Gökhan ile yollarını ayırarak ailesinin yanına dönme kararı aldı.

Programda ele alınan bir diğer olayda, 18 Ocak'ta İstanbul Ataşehir'de kaybolan ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirtilen 35 yaşındaki Recep Güngör, günler süren arayışın ardından bulundu. Müjdeli gelişmeyi canlı yayında ailesiyle paylaşan Müge Anlı, Recep Güngör'ün evine dönmek istemediğini açıkladı. Recep'in, Esenyurt'taki barınma alanında kalmayı tercih ettiğini, burada kendisini daha özgür hissettiğini söylediği aktarıldı.

Stüdyoya konuk olan Murat Çelik, 32 yıl önce henüz 2,5 yaşındayken Aksaray'da evlatlık verilen kız kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Babası Durmuş Çelik'in 1992–1994 yılları arasında cezaevinde bulunduğunu anlatan Murat Çelik, bu süreçte annesi tarafından kız kardeşinin başka bir aileye verildiğini söyledi. O günü hiç unutmadığını belirten Çelik, kardeşine bir gün mutlaka ulaşacağına inandığını ifade etti.

Programın bir diğer çarpıcı başlığında ise 77 yaşındaki Fatma Sarı, kızı Demet Kuş, damadı Mehmet Kuş ve torunu Sümeyye Kuş ile birlikte yaşadığını iddia ettiği dolandırıcılık olayını anlattı. Öz kızının bir müteahhitle birlikte hareket ederek kendisini kandırdığını öne süren Fatma Sarı, yaşadığı duygusal manipülasyonu ve sözde aşk tuzağını canlı yayında tüm detaylarıyla paylaştı.