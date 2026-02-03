11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıkları başladı! Pide ve kolilerin fiyatları netleşti

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu dönemin vazgeçilmezi olan ramazan kolileri raflara çıkmaya hazırlanıyor. Geçen yıla göre yüzde 20 fiyatı artan ramazan kolileri 499 TL'den başlayıp 1.999 TL'ye kadar çıkıyor. İçeriğinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999TL'ye kadar yükseliyor.

Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. (Bu haberdeki görseller AA'dan alınmıştır)

1 KG SADE PİDE 100 TL

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre pidenin fiyatı netleşti. Yapılan hazırlıklar kapsamında fiyatlar il bazında değişiklik gösterse de Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin fiyatı 100 TL'yi geçmeyecek. Buna göre 300 gramlık sade pide 30 TL, susamlısı 35 TL, yumurtalı ve susamlılar ise 40 TL'den satışa sunulacak. 500 ramlık pide ise 50 TL'den satılacak. Bunun yumurtalı ve susamlısı da 60 TL olacak.

Ramazan ayı için denetimler başladı.

30 MİLYAR TL'LİK PAZAR

İstanbul Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 20 milyar TL civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25 ila 30 milyar TL arasında bir pazar oluşturacağını söyledi. Ramazan kolisi fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 15 ila 20 oranında arttığını aktaran Güzeldere, "Bu oran enflasyonunun çok altında" dedi. Ramazan kolilerinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Güzeldere, "Kolilerde 15 ila 25 çeşit ürün bulunuyor. İçinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999 TL'ye çıkıyor" diye konuştu.