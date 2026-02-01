Tekel bayisinde dehşet: Tartışma ölümle bitti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y.'nin, iddiaya göre bıçakla M.Ö. ve Çomak'a saldırdığı belirtildi. Çıkan arbedede iki kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.