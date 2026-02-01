Tekel bayisinde dehşet: Tartışma ölümle bitti
Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.Ç., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, M.Ö. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y.'nin, iddiaya göre bıçakla M.Ö. ve Çomak'a saldırdığı belirtildi. Çıkan arbedede iki kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.
MUSTAFA ÇOMAK HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Çomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İŞ YERİ SAHİBİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çomak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralı halde kaçtıkları ileri sürülen Ş.K. ve F.Y.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.