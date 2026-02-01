PODCAST CANLI YAYIN

Tekel bayisinde dehşet: Tartışma ölümle bitti

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.Ç., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, M.Ö. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Giriş Tarihi:
Tekel bayisinde dehşet: Tartışma ölümle bitti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y.'nin, iddiaya göre bıçakla M.Ö. ve Çomak'a saldırdığı belirtildi. Çıkan arbedede iki kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)MUSTAFA ÇOMAK HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Çomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

İŞ YERİ SAHİBİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çomak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralı halde kaçtıkları ileri sürülen Ş.K. ve F.Y.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler