Sömestr tatilinde yüz binler akın etti!

Türkiye'de18 milyon öğrenci için yarın ders zili çalacak. 15 gün boyunca aileleriyle birlikte olan öğrencilerin kimisi memleketlerine, kimisi yurt dışına, büyük çoğunluğu ise kayak merkezlerine gitti. Tatil boyunca Türkiye'nin kayak merkezleri doldu taştı. Bursa Uludağ, kış turizmi sezonu dolayısıyla 400 bine yakın misafir ağırladı. Geçen yıl 1 milyon 360 bin kişinin tatil yaptığı Uludağ'da son iki hafta boyunca öğrenciler doyasıya eğlendi.

ERCİYES DOLDU TAŞTI

Palandöken Kayak Merkezi de yüz binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun bir ilgi gördü. Aynı anda yaklaşık 15 bin kayaksevere ev sahipliği yapabilen merkezi, iki hafta boyunca 170 bin kişi ziyaret etti. Erciyes Kayak Merkezi de ara tatilde kayakseverlerin vazgeçilmezi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip olan Erciyes, 320 bin kişiyi ağırladı. Kartepe ve Kartalkaya da kayakseverlerin vazgeçmediği tatil merkezleri oldu.

Uludağ'da hafta sonu ve sömestr tatili dolayısıyla yoğunluk arttı. Teleferik hattında yoğunluk yaşandı. Dün sabah saatlerinde teleferik arızası nedeniyle 51 kişi havada mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Tatilcileri sağ salim kurtadı.

