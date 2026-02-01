PUBG sapığından online tuzak! Genç kıza müstehcen görüntülerle şantaj: Telefonundan başka kadınlar da çıktı

İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28), video oyunu olan PUBG'de tanışarak bir süre sonra ilişki kurdu. İlişkileri döneminde WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapan çift, bir ay sonra Ömer Keleş'in askere gitmesiyle tartışma yaşamaya başladı. Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırlar sergilemesi üzerine Hanife K., Keleş'ten ayrılmak istedi. Ancak bu kez de videolu şantajla karşı karşıya kaldı.

Video oyununda tanışarak ilişki kuran gençlerden Hanife K.'nın ayrılmak istemesi üzerine Ömer Keleş şantaj yaptı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) ÖNCE KÜFÜR, SONRA ŞANTAJ Ayrılık mesajı sonrası deliye dönen Keleş, Hanife K.'ya önce küfürler savurdu, ardından bir video gönderdi. Videoda, Keleş'in görüntülü görüşmelerde kayda aldığı, Hanife K.'ya ait müstehcen görüntüler bulunuyordu. Keleş, "Eğer benden ayrılırsan sahte bir Instagram hesabı açacağım. Aileni, akrabalarını ve iş arkadaşlarını etiketleyerek bu görüntüleri herkesin görmesini sağlayacağım"sözleriyle Hanife K.'ya şantaj yaptı. TAKVİM'den Semih Kara'nın haberine göre, Hanife K.'nın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.