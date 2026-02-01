Evde çıkan yangında yaşamını yitiren down sendromlu Eymen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan apartman yangını, bir ailenin yıllardır dinmeyen acısını yeniden alevlendirdi. Bir apartmanın giriş katındaki dairede, 28 Ocak'ta akşam saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın (11), mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞMUŞ

Anne Emine Çalışkan'ın yangın sırasında mutfakta olduğu, Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Eymen'in, 2010 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Enes Çalışkan'ın ölümünden dört yıl sonra, aynı gün dünyaya geldiği öğrenildi. Bir evladını yolda, diğerini alevlerin arasında kaybeden acılı baba Hasan Çalışkan, "Aileler dikkatli olsun. Eymen, Enes'in öldüğü gün olan 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk" sözleri yürekleri deldi.