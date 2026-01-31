Yük gemisi Boğaz'da arızalandı: Kıyı Emniyeti harekete geçti

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan bir yük gemisi, yürütülen çalışmaların ardından Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yaşayan 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kurtarıldı. Gemi, kılavuz kaptan refakati ve römorkörlerin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na götürüldü.

Operasyon sırasında geminin güvenliğinin sağlandığı, Boğaz trafiğinde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.