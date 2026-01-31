Uludağ'da telesiyej arızası: Havada mahsur kalan tatilciler kurtarıldı
Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde teknik arıza meydana geldi. Tellerde mahsur kalan yaklaşık 40 tatilci ekipler tarafından kurtarıldı.
Bursa Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı.
KURTARILDILAR
Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.