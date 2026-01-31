Uludağ'da telesiyej arızası: Havada mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.

KURTARILDILAR

Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.