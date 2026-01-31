Rize'nin denize yaptığı dolgu ile Türkiye'nin yüzölçümü büyüdü

Doğu Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize'de, milyonlarca ton taşın kullanılması ile oluşturulan deniz dolgulu alanlarda pek çok proje hayat buldu. Türkiye'nin yüz ölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize'ye kazandırıldı. Deniz dolgusuyla elde edilen kara parçalarında; havalimanından hastaneye, ulaşımdan, millet bahçesine, sosyal yaşam alanından lojistik liman gibi stratejik yatırımlara kadar pek çok proje hayata geçiyor.

MİLLET BAHÇESİ

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehrin sosyal alan olarak en büyük yeşil alanı olacak olan millet bahçesi projesine ilişkin, "Millet bahçesi, yaklaşık 500 dönümlük devasa bir alanı kapsıyor. Şubat ayı gibi bu alanı tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaların bitmesi ile birlikte arkadaki mevcut tesislerin ön taraftaki yeni zemine geçiş sürecini başlatabileceğiz. İkinci etapta yer alan alanın ise bu yılın ortalarına doğru ihalesinin yapılarak imalat sürecine geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Kentte deniz manzaralı 1053 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesi için de 10 milyon taş denize döküldü ve 350 bin metrekare alan kazanıldı, kıyıya ayrıca 14 bin beton blok yerleştirildi.

Rize'de denize yapılan dolgu ile Türkiye'nin yüzölçümü, 4 milyon 727 bin metrekare daha genişledi

Kent sakini Alptekin Atilla Çelik, "Doğu, Karadeniz için yapılabilecek en büyük projelerden birisidir bu. Düz arazi yok; her yer engebe. Tüm projeleri destekliyoruz" dedi.

Murat Yemiş de "Doğru olan tabii ki denizlerin dolgu yapılıp, yatırım yapılması. Ama altyapı çalışmasının çok iyi yapılması gerekiyor" diye konuştu.