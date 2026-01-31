Pendik sahilinde çevre felaketi: Deniz kirli koku yoğun

İstanbul'un Pendik ilçesinde denizde oluşan kirlilik ve kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, ilçede iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı öne sürülürken, çevre kirliliği havadan görüntülendi.

Pendik'te denize atık su alarmı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) DENİZDE KİRLİLİK VE KÖTÜ KOKU TEPKİSİ Pendik'te denizde gözlemlenen kirlilik ve yoğun koku, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, kirliliğin çevre ve deniz canlıları açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi. Yaşanan durum dron ile kayda alınırken, ortaya çıkan görüntüler çevre felaketini andırdı.