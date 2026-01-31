Pendik sahilinde çevre felaketi: Deniz kirli koku yoğun
İstanbul'un Pendik ilçesinde denizde oluşan kirlilik ve kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, ilçede iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı öne sürülürken, çevre kirliliği havadan görüntülendi.
DENİZDE KİRLİLİK VE KÖTÜ KOKU TEPKİSİ
Pendik'te denizde gözlemlenen kirlilik ve yoğun koku, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, kirliliğin çevre ve deniz canlıları açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi. Yaşanan durum dron ile kayda alınırken, ortaya çıkan görüntüler çevre felaketini andırdı.
"KİRLİLİK RAHATSIZ EDİCİ BOYUTLARDA"
Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede uzun süredir devam eden soruna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Pendik'te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor."
Bölgede yaşayan çocuklardan Ahsen Yağız da kirliliğe tepki göstererek,
"Deniz kirliliği çok kötü. Deniz altındaki canlılara yazık. Deniz biraz kötü kokuyor. Denizlerimizi temiz tutmalıyız"
dedi.
"HER YAĞMURDAN SONRA KİRLİLİK VE KOKU FAZLASIYLA ARTIYOR"
Mahalle sakinlerinden Uğur Yağız ise özellikle yağışlı günlerden sonra kirliliğin arttığını belirterek şunları söyledi:
"Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil."
VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI
Bölgede yaşayan vatandaşlar, kirliliğin kaynağının tespit edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve Pendik sahilinin yeniden eski temiz günlerine kavuşmasını talep etti.