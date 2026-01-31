İstanbul'da yol verme kavgası: 16 yaşındaki şüpheli dehşet saçtı
İstanbul Sultangazi’de trafikte yol verme tartışması yaşayan 16 yaşındaki A.Y.Ş., ertesi gün evinden çıkan Metin B.’ye silahla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, olay öncesi yapılan tehdit telefonu da ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 29 Ocak akşam saatlerinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışan A.Y.Ş. (16) ile Metin B. (22), çevredekilerin araya girmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Tartışmanın ardından şüpheli A.Y.Ş'nin, Metin B'nin babasını telefonla arayarak "Oğlunu vuracağım." diyerek tehdit ettiği öğrenildi.
Olaydan bir gün sonra, 30 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında, N.G. (16) isimli başka bir şüphelinin Metin B'yi dışarıya çağırdığı belirtildi. Metin B, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden aşağı indiği sırada, şüpheli A.Y.Ş'nin belinden çıkardığı silahla ateş açtığı ve motosikletle olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
A.Y.Ş'nin silahından çıkan kurşunlardan üçü Metin B'ye isabet ederken, bir kurşunun da yoldan geçen K.Ş. isimli kadının bacağını sıyırdığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Metin B'yi dışarı çağırdığı belirlenen N.G. gözaltına alındı. Olayın firari şüphelisi A.Y.Ş'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
17 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede, şüpheli A.Y.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan bir, yaralı **Metin B'nin ise "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçları başta olmak üzere toplam 17 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.