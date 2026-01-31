İstanbul'da yol verme kavgası: 16 yaşındaki şüpheli dehşet saçtı

17 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, şüpheli A.Y.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan bir, yaralı **Metin B'nin ise "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçları başta olmak üzere toplam 17 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.