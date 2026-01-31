İstanbul trafiği akşam saatlerinde kilitlendi: Yoğunluk yüzde 80’e çıktı
Hafta sonu akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle İstanbul’da ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artarken, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 81’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78’e ulaştı.
AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar yavaş ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda Hasdal mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşandı.
ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜ VE BAĞLANTILAR TIKANDI
Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görüldü. D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar uzanan kesimde trafik ağır seyrederken, Kadıköy güzergahında da benzer yoğunluk gözlendi.
SAHİL YOLU VE TEM'DE AKSAMALAR
Sahil yolunda Kadıköy ile Maltepe arasında aralıklarla trafik sıkıştı. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında yoğunluk etkisini gösterdi.
TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK
Trafikteki artışa paralel olarak metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ÇIKTI
