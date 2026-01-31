İstanbul trafiği akşam saatlerinde kilitlendi: Yoğunluk yüzde 80’e çıktı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar yavaş ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda Hasdal mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜ VE BAĞLANTILAR TIKANDI

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görüldü. D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar uzanan kesimde trafik ağır seyrederken, Kadıköy güzergahında da benzer yoğunluk gözlendi.