Hatay’da otoyolda tehlikeli yarış: 4 sürücüye işlem yapıldı

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 90 BİN LİRA CEZA

Bakan Yerlikaya, aynı teklif kapsamında makas atan sürücüler için de yaptırımlar öngörüldüğünü belirterek, "Ayrıca yeni trafik kanunu teklifine göre; makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YOLLAR YARIŞ PİSTİ DEĞİLDİR"

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, "Yollar, yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında yarış yapan sürücülere ait görüntülere de yer verdi.