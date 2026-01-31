Hatay’da otoyolda tehlikeli yarış: 4 sürücüye işlem yapıldı
Ali Yerlikaya, Hatay'da akan trafikte yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücünün yakalandığını ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
OTOYOLDA YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI
Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Sürücüler hakkında; 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli ve idari işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.
YENİ KANUN TEKLİFİNDE AĞIR YAPTIRIMLAR
Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni trafik kanunu teklifine göre; akan trafikte yarış yapan sürücüye 46 bin idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz, geriye doğru 5 yıl içinde 2'nci kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz" dedi.
MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 90 BİN LİRA CEZA
Bakan Yerlikaya, aynı teklif kapsamında makas atan sürücüler için de yaptırımlar öngörüldüğünü belirterek, "Ayrıca yeni trafik kanunu teklifine göre; makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz" ifadelerini kullandı.
"YOLLAR YARIŞ PİSTİ DEĞİLDİR"
Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, "Yollar, yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.
Yerlikaya, paylaşımında yarış yapan sürücülere ait görüntülere de yer verdi.