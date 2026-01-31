“Baron Abla”ya film gibi operasyon: Polis pizzacı kılığında yakaladı
Bursa’da polis ekipleri, “Baron abla” lakaplı Yelid A.’nın saklandığı adrese pizzacı kuryesi kılığında baskın düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da polis ekipleri, "Baron abla" lakaplı Yelid A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Uyuşturucu maddelerin pencereden ya da lavabodan dökülmesini engellemek amacıyla ekipler, pizzacı kuryesi kılığına girerek motosikletle adrese yaklaştı. Fark edilmeden düzenlenen baskında Yelid A., koruması ve bir arkadaşı yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
PİZZACI KURYESİ KILIĞINDA BASKIN
Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Yeşil Mahallesi'ndeki bir ikamette, hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yelid A.'nın saklandığı belirlendi. Aynı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Uyuşturucu maddelerin imha edilmesini önlemek amacıyla ekipler, motorlu kurye kılığına girerek adrese yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine ikamete eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.
UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Baskında "Baron abla" lakaplı Yelid A., koruması ve arkadaşıyla birlikte yakalandı. Evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler, 1 bin 730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve eroin, 1 adet hassas terazi ile birlikte 96 bin 600 lira, 807 dolar ve 170 avro nakit para ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.