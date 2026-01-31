“Baron Abla”ya film gibi operasyon: Polis pizzacı kılığında yakaladı

Bursa'da polis ekipleri, "Baron abla" lakaplı Yelid A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Uyuşturucu maddelerin pencereden ya da lavabodan dökülmesini engellemek amacıyla ekipler, pizzacı kuryesi kılığına girerek motosikletle adrese yaklaştı. Fark edilmeden düzenlenen baskında Yelid A., koruması ve bir arkadaşı yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Polis pizzacı kılığına girdi, “Baron Abla” lakaplı torbacı kadını yakaladı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) PİZZACI KURYESİ KILIĞINDA BASKIN Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Yeşil Mahallesi'ndeki bir ikamette, hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yelid A.'nın saklandığı belirlendi. Aynı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddelerin imha edilmesini önlemek amacıyla ekipler, motorlu kurye kılığına girerek adrese yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine ikamete eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.