Atlas Çağlayan’ın ailesine 40 bin liralık tehdit! O alçak tutuklandı
İstanbul Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine ölüm tehditleri savuran, asılsız ihbarlarla huzur bırakmayan ve şantajla para talep eden M.Y.K., Diyarbakır’da yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin mahkemedeki savunması ise “pes” dedirtti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit, taciz ve asılsız ihbarlara ilişkin detaylar netleşti.
40 BİN LİRALIK TEHDİT MESAJLARI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına göre, aileye *05.. ve 2.. ile başlayan GSM numaralarından mesajlar gönderilerek 40 bin TL talep edildiği, paranın gönderilmemesi halinde kişisel bilgilerin internet ortamında yayılacağı ve öldürme tehdidinde bulunulduğu belirlendi.
SAHTE SİPARİŞLER VE ASILSIZ 112 İHBARLARI
Aynı GSM numaralarıyla oluşturulan üyelikler üzerinden, ailenin ikamet adresine çok sayıda uygulama üzerinden sipariş verildiği, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne itfaiyeye yönelik asılsız ihbarlar yapıldığı tespit edildi.
TELEGRAM KANALI DETAYI
Yapılan teknik incelemede, tehdit mesajlarının, sahte siparişlerin ve asılsız ihbarların "@globalicraat" isimli Telegram kanalının yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu işlemlerde kullanılan GSM numarası ile Telegram'a giriş yapılan IP adreslerinin M.Y.K. adına kayıtlı olduğu değerlendirildi.
DİYARBAKIR'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI
Şüpheli M.Y.K., Diyarbakır'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"MÜŞTEKİNİN AMACI ÖLEN OĞLU ÜZERİNDEN PRİM KASMAK"
Tutuklanan M.Y.K.'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ulaşıldı. M.Y.K., ifadesinde şu sözleri kullandı:
"05.. numaralı hattın benim telefonumda takılı olduğu husus doğru değil. 05… numaralı hat bana ait. Bu numara üzerinden oluşturulan abonelik ile Atlas Çağlayan'ın ailesine yemek gönderilmesi hususu doğru ancak 05.. numaralı hat üzerinden Atlas'ın ailesine ben mesaj atmadım, bu numaradan mesaj atan kişiyi internet üzerinden tanıyorum ancak adını bilmiyorum.
Rumuzu ise FALOHAN'dır, bu şahsı Telegramdan tanıyorum. Yine ben bu kişiye bana gelen kodu vermiştim, bu yolla müştekinin evde mahsur kaldığına dair 112'ye ihbarda bulunmuş ancak onun ben onun böyle bir eylem yapacağını bilmiyordum.
Ben müştekiye yemek göndermek haricinde başka bir şey yapmadım. Amacım müştekinin ölen oğlu üzerinden prim kasmasını önlemekti. Müştekinin amacının bu olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklanmak istemiyorum"
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.