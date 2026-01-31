Atlas Çağlayan’ın ailesine 40 bin liralık tehdit! O alçak tutuklandı

Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şahıs Diyarbakır'da tutuklandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

"MÜŞTEKİNİN AMACI ÖLEN OĞLU ÜZERİNDEN PRİM KASMAK"

Tutuklanan M.Y.K.'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ulaşıldı. M.Y.K., ifadesinde şu sözleri kullandı:

"05.. numaralı hattın benim telefonumda takılı olduğu husus doğru değil. 05… numaralı hat bana ait. Bu numara üzerinden oluşturulan abonelik ile Atlas Çağlayan'ın ailesine yemek gönderilmesi hususu doğru ancak 05.. numaralı hat üzerinden Atlas'ın ailesine ben mesaj atmadım, bu numaradan mesaj atan kişiyi internet üzerinden tanıyorum ancak adını bilmiyorum.

Rumuzu ise FALOHAN'dır, bu şahsı Telegramdan tanıyorum. Yine ben bu kişiye bana gelen kodu vermiştim, bu yolla müştekinin evde mahsur kaldığına dair 112'ye ihbarda bulunmuş ancak onun ben onun böyle bir eylem yapacağını bilmiyordum.

Ben müştekiye yemek göndermek haricinde başka bir şey yapmadım. Amacım müştekinin ölen oğlu üzerinden prim kasmasını önlemekti. Müştekinin amacının bu olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklanmak istemiyorum"

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.