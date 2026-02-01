Araçların geçmekte zorlandığı yerde TOGG farkını koydu! Suyun içinde böyle ilerledi

Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

TOGG, suyun içinde böyle ilerledi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı yakınlarında da oluşan su birikintisi nedeniyle yol adeta göle döndü.