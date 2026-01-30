Son dakika: Mika Can Raun'a gözaltı kararı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA GİRMEDİĞİ KILIK KALMADI
Sosyal medyada paylaştığı içerikler ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mika Raun, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.
Karnında şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle kadın hastalıkları doktoruna gittiğini belirten fenomen, burada yapılan kontroller sonucunda 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini duyurmuştu.
Mika'nın dikkat çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.