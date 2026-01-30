Son dakika: Mika Can Raun'a gözaltı kararı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Mika Can Raun gözaltına alındı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.