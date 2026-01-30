Son dakika: Konyaspor U-19 otobüsü TEM’de kaza yaptı: 3 yaralı
TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı’nda Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü ile 2 futbolcu yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda 2 şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu'nun Akşemsettin Mahallesi mevkiinde saat 15.09 sıralarında meydana gelen kazada, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra Kavşağı'nda seyir hâlindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Son dakika! Konyaspor U-19 takım otobüsü tır ile çarpıştı: Yaralılar var
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışırken, itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaşanan kazada şoför ile birlikte 2 futbolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit geçici olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.