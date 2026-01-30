Son dakika: Konyaspor U-19 otobüsü TEM’de kaza yaptı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nun Akşemsettin Mahallesi mevkiinde saat 15.09 sıralarında meydana gelen kazada, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra Kavşağı'nda seyir hâlindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Konyaspor U-19 takım otobüsü tır ile çarpıştı: Yaralılar var