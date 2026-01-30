Sofrada gıda terörü: Sucuktan zeytinyağına pes dedirten liste açıklandı

Tereyağından kebaba, zeytinyağından bala kadar uzanan taklit ve tağşiş zinciri, tüketici sağlığının nasıl sistematik biçimde hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı güncel listeyle, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyuna açıkladı. Resmi denetimler sonucunda, tüketiciyi yanıltan, ürün içeriğini gizleyen veya mevzuata aykırı üretim yapan çok sayıda işletme ifşa edildi. Açıklanan liste, gıda terörünün yalnızca tekil ürünlerle sınırlı olmadığını, neredeyse tüm temel gıda gruplarına yayıldığını gözler önüne serdi.

Listede süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, baharatlar ve arıcılık ürünleri öne çıktı.