Sofrada gıda terörü: Sucuktan zeytinyağına pes dedirten liste açıklandı
Tereyağından kebaba, zeytinyağından bala kadar uzanan taklit ve tağşiş zinciri, gıda güvenliğinde gelinen vahim tabloyu gözler önüne serdi. Bakanlığın yayımladığı liste, tüketici sağlığını hiçe sayan uygulamaların münferit değil, sistematik bir gıda terörüne dönüştüğünü ortaya koydu. İşte halk sağlığıyla oynayan o firmalar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı güncel listeyle, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyuna açıkladı. Resmi denetimler sonucunda, tüketiciyi yanıltan, ürün içeriğini gizleyen veya mevzuata aykırı üretim yapan çok sayıda işletme ifşa edildi. Açıklanan liste, gıda terörünün yalnızca tekil ürünlerle sınırlı olmadığını, neredeyse tüm temel gıda gruplarına yayıldığını gözler önüne serdi.
Listede süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, baharatlar ve arıcılık ürünleri öne çıktı.
TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ, PEYNİRDE AÇIK HİLE
Denetimlerde özellikle tereyağı ürünlerinde ciddi ihlaller tespit edildi. Ordu, Erzurum ve Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı firmaların, tereyağı adı altında bitkisel yağ karışımı sattığı belirlendi.
Bazı peynir ürünlerinde ise mevzuata açıkça aykırı şekilde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, yalnızca tüketiciyi aldatmakla kalmıyor, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir gıda terörü niteliği taşıyor.
KEBAP, LAHMACUN VE KÖFTEDE ET SKANDALI
Listenin en çarpıcı başlıklarından biri de et ürünleri oldu. Adana kebap, döner, köfte, lahmacun harcı ve çiğ ürünlerde yapılan incelemelerde;
Dana eti yerine kanatlı eti kullanıldığı, bazı ürünlerde sakatat (taşlık) tespit edildiği, et içeriğinin tüketiciye yanlış beyan edildiği belirlendi.
Manisa, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Bilecik'te faaliyet gösteren çok sayıda restoran ve işletmenin listede yer alması, gıda terörünün yalnızca üretimde değil, doğrudan tüketiciyle buluşan noktalarda da sürdüğünü ortaya koydu.
PUL BİBERDE DOMATES, BAHARATTA YASAKLI BOYA
Baharat ürünlerinde yapılan hilelerin ulaştığı boyut ise endişe verici bulundu. Özellikle pul kırmızı biber ve toz biber ürünlerinde;
Domates karıştırıldığı, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı tespit edildi.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI
Zeytinyağı denetimlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Doğal sızma zeytinyağı adıyla satılan birçok üründe tohum yağlarıyla karışım yapıldığı belirlendi.
Aydın, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren bazı firmaların ürünlerinde; daha düşük kaliteli yağlarla karışım yapıldığı, ürün etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ
Arıcılık ürünleri de gıda teröründen nasibini aldı. Bazı süzme çiçek ballarında, taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi. Bakanlık, bu tür ürünlerin tüketici sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.
İşte sofralara uzanan gıda terörünün ifşala edildiği o liste....