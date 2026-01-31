Sarıyer'de şüpheli yangın: 5 araç alevlere teslim oldu
Sarıyer'de oto sanayi sitesi otoparkında çıkan ve 5 otomobilin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Sarıyer'de oto sanayi sitesinde 5 araç yandı.
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.
Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.