Sarıyer'de şüpheli yangın: 5 araç alevlere teslim oldu

Sarıyer'de oto sanayi sitesi otoparkında çıkan ve 5 otomobilin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul Sarıyer'de oto sanayi sitesinde 5 araç yandı.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer'de bulunan bir otoparkta park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.

Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

