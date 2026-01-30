Konya'da dehşete düşüren görüntüler: Engelli raporu bulunan babasını dövdü amcasına video yolladı
Konya’da babasını darbedip o anları cep telefonuyla kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü.’nün "Gurur duy yeğeninle" sözleriyle paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yüzde 53 engelli olduğu belirtilen baba Selahattin Ü. hakkında daha önce eşine yönelik şiddet nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi.
Konya'da babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü geldiği iddia edilen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı.Konya’da evlat dehşeti: Engelli babasını dövüp videoya çekti
BABASINI DÖVDÜ AMCASINA YOLLADI: GURUR DUY YEĞENİNLE
Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.
Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak"dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.
Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.'yü gözaltına aldı.
İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
BABA HAKKINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI GEREKÇE İŞLEM YAPILMIŞ
Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan Selahattin Ü.'nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek eşi Ü.Ü.'ye karşı şiddet uyguladığı için defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.