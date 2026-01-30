Konya'da dehşete düşüren görüntüler: Engelli raporu bulunan babasını dövdü amcasına video yolladı

BABASINI DÖVDÜ AMCASINA YOLLADI: GURUR DUY YEĞENİNLE Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü geldiği iddia edilen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı.

Konya 'da babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.

Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak"dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.'yü gözaltına aldı.