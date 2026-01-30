Kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı: Görüntüler ilk kez A Haber'de
Deniz İbişler'in 25 Ocak’ta Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı ortaya çıktı. İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde İbişler'in Beşiktaş'taki mekanın dışındaki bir bankta oturduğu, yanına gelenlerle kısa bir diyalog yaşadıktan sonra denize atladığı görülüyor.
Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı ortaya çıktı.Kayıp olarak aranan İbişler'in denize atladığı anlar!
Ekipler denize atladığı belirlenen İbişleri arama çalışmaları başlattı.
İBİŞLER'İN DENİZE ATLADIĞI ANLAR İLK KEZ A HABER'DE
NE OLMUŞTU?
İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.
Oğlunun Whatsapp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
"ARKADAŞININ İFADESİ BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"
Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler,"Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi.