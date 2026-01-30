Kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı: Görüntüler ilk kez A Haber'de

Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan İbişler'in denize atladığı anlar!

Ekipler denize atladığı belirlenen İbişleri arama çalışmaları başlattı.



İBİŞLER'İN DENİZE ATLADIĞI ANLAR İLK KEZ A HABER'DE



İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde İbişler'in Beşiktaş'taki mekanın dışındaki bir bankta oturduğu, yanına gelenlerle kısa bir diyalog yaşadıktan sonra denize atladığı görülüyor.

Deniz İbişler (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



NE OLMUŞTU?



İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.



Oğlunun Whatsapp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.