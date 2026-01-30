Genç hekimden inanılmaz fedakârlık: Hastalara ulaşmak için 1.5 metre karla savaşıyor

Van'dasoğuk hava ve ağır kış koşulları sağlık hizmetlerini zorlaştırıyor. Çaldıran'da görev yapan Dr. Didem Durgun (25) ve beraberindeki sağlık ekibi, tüm zorluklara rağmen 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında hastalara hizmet veriyor. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu bölgede hastalara haftanın 5 günü hizmet götüren Dr. Durgun ve ekibi, son olarak ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan KOAH ve kalp yetmezliği hastası Çavreş Dağ (65) ile kalp yetmezliği yaşayan Sait Canünver'e (88) ulaşabilmek için karlı yolları yürüyerek katetti. Durgun, "Mezun olduktan sonra ilk görev yerim memleketim Van oldu. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde görev yapıyoruz" dedi.

