Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi! Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Bölgede etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.