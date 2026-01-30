Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)

Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.