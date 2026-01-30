PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi! Gaziantep - Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Bölgede etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

