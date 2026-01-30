Eşini ikna edemeyince kaldırım taşıyla öldüresiye darp etti! Cani eş tutuklandı

Korkunçolay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için başvuru yaptı. Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi ve başvurusunu geri çekmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi. Bu sırada çıkan kavgada, Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşinin başına vurdu. Nazlı Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

'9 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYOR'

Başına alınan darbelerle hastaneye kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Nazlı Yavuz'un babası Mehmet Karaçalı, "Şehrin göbeğinde 'ifadeni geri çekeceksin' diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor. ve komalık hale getiriyor" şeklinde konuştu.



Kadınınbabası Mehmet Karaçalı yaşananlara tepki gösterdi: Doktorlar kızımın bir daha gözünün görmeme riski olduğunu ve gözün kayabileceğini söyledi. Kırık kemiği için platin takılacak. Biz ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bu cani cezasız kalmasın. Kocası zaten psikolojik haplar kullanıyordu. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz...