Beliz Aydın 3 yıldır albayın parkasını gözü gibi saklıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin en çok yıkıma uğrattığı Hatay'da binlerce bina yıkıldı, 25 bin insan hayata gözlerini kapadı. Beliz Aydın (18) ise ailesiyle birlikte depreme Antakya'daki Cebrail Mahallesi'nde yakalandı. Beliz kurtarıldı. Çalışmalara katılan bir albay, depremin 13. saatinde Beliz'in annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın'ı enkaz altından çıkardı. Günyaşar, hastanede kurtarılamadı. Abdurrahman Aydın ise iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı. O albay, Beliz'e de üşümesin diye emanet olarak parka verdi. "Daha sonra gelip alacağım" dedi. Emanete gözü gibi bakan genç kız, parkayı 3 yıldır özenle saklıyor.

'GİYİNCE O GÜNLERİ HATIRLIYORUM'

Beliz Aydın, "Parka, depremin ilk gününden itibaren bende duruyor. Her giydiğimde o günleri hatırlıyorum. Giymeye çok cesaret edemiyorum. Giydiğimde o anlara geri gittim ve kötü hissettim. Asker, "Sonra 'senden parkayı geri alacağım' diyordu. Hastanede saatlerce bekledim ancak gelmedi. Askeri tekrardan görmek, emanetini vermek isterdim" dedi.