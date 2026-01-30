Aydın'da zehir tacirine darbe: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Karaçay Mahallesi'ndeki otogar çevresinde bir otomobil takibe alındı. Araçtan inen E.D. durdurularak üst araması ve elindeki çantada arama yapıldı. Yapılan aramada, çantanın içinde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E.D. gözaltına alındı.