Aydın'da zehir tacirine darbe: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otomobilde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adliye önünde toplanan zehir tacirinin yakınları taşkınlık çıkardı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Karaçay Mahallesi'ndeki otogar çevresinde bir otomobil takibe alındı. Araçtan inen E.D. durdurularak üst araması ve elindeki çantada arama yapıldı. Yapılan aramada, çantanın içinde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E.D. gözaltına alındı.
ZEHİR TACİRİNİN YAKINLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D.'nin yakınları, adliye önünde taşkınlık çıkararak görüntü almak isteyen basın mensuplarına tehditlerde bulundu. Bunun üzerine adliyeye takviye olarak asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte şüphelinin yakınları adliye bahçesinden uzaklaştırıldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.