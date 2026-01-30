114 dosya tek operasyon: “Şirinevler grubu” çökertildi
Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 10 milyon TL değerindeki çalıntı eşya ve 38 araç sahiplerine teslim edildi.
Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen, "Şirinevler grubu" olarak bilinen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde çalıntı eşya ile 38 çalıntı araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin 85'i Gaziantep'te, 29'u çevre illerde olmak üzere toplam 114 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
SİLAH VE SUÇ GELİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda; suçta kullanıldığı ve suçtan elde edilen gelirle temin edildiği değerlendirilen 7 araç, 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 635 fişek, 11 adet altın ve 20 bin TL ele geçirildi.
ÇALINTI MALZEME VE ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Hırsızlık yoluyla elde edilen yaklaşık 10 milyon TL değerindeki çalıntı malzeme ile 38 çalıntı araç, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi. Ayrıca çalıntı eşyayı satın aldıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili yasal işlemlerin sürdüğü, olayla bağlantılı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.