114 dosya tek operasyon: “Şirinevler grubu” çökertildi

Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen, "Şirinevler grubu" olarak bilinen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde çalıntı eşya ile 38 çalıntı araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin 85'i Gaziantep'te, 29'u çevre illerde olmak üzere toplam 114 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.