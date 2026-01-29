54 mermi le pusuda bekledi! Trabzon'da boşanmak üzere olan eşini öldürdü

Tüyler ürperten cinayet, 31 Temmuz 2025'te Trabzon Beşikdüzü'nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun (30), arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Somun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bekçiyi de yaralayan saldırgan ise motosikletle kaçtı. Katil zanlısı, motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

54 MERMİYLE GİTMİŞ

Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsızateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girip, beklemeye başladığı yer aldı. Sanığın cep telefonu incelemesinde de olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan katil zanlısının, cezaevinden Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği de ortaya çıktı. 2 sayfalık mektupta yer alan "Karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahil suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem" satırlar ailenin acısını katladı.

Üniversiteden yeni mezun olan Sinem Somun, eğer öldürülmeseydi olaydan 10 gün sonra gemi kaptanlığına başlayacaktı. Sinem'in anneannesi Gülnaz Topaloğlu, "Cani hiçbir şey yapmamış gibi 'Açık görüşüme gelin' diyor. Resmen bizi tehdit ediyor. Mektup yazıp tekrar psikolojimizi bozuyor" dedi.