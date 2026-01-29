TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseldi: Yangın kontrol altında
Son dakika: İzmit’teki TÜPRAŞ tesislerinde bir tankta patlama meydana geldi. TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.
Tüpraş'ın İzmit rafinerisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde patlama! Bölgeden siyah dumanlar yükseldi
Rafineri içinde de sirenler çalışırken, işçilerin tahliyesi yapıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yangına müdahale başlatıldı.
TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA
Tüpraş'tan yapılan açıklamada tank sahasında yaşanan alevlenmenin teknik ekip tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."