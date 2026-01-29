Payına kesik atılan dolandırıcı “Dolandırıldım” diyerek hırsızları yakalattı

Kadıköy'deki evinde yalnız yaşayan C.A'nın telefonu geçen yıl Aralık ayı başında çaldı. Karşısındaki ses savcı olduğunu FETÖ'ye operasyon düzenlediklerini, örgütün kendisine ait kimlik ve hesapları kullandığını, operasyon bitene kadar parasını güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi. Bu görüşmede kendisine bir telefon göndereceklerini bundan sonraki görüşmeleri sadece bu telefondan yapacaklarını belirtti. 'PARALARI HAZIRLA'

Telefonun C.A'ya ulaşmasının ardından kabus dolu günler başladı. C.A., her gün arandı kendisine paraları hazır etmesi söylendi. Bu görüşmeler sürerken telefondaki C.A'nın evinin bulunduğu bölgede birçok dairesi olduğunu öğrendi. Telefonda bu daireleri de almak için vekâlet almaya uğraşan dolandırıcılar baskıları artırmaya başladı.

Gözaltına alma ve tutuklamayla tehdit eden çete üyesine yaşlı kadın günlerce direndi. Sonunda C.A., kapıya gelen çete üyesine banka hesaplarından çekerek topladığı 117 bin doları verdi. C.A., parayı alan kişiye de parayı aldığına dair bir imza attırdı. Çete parayı aldı ancak üyelerinden birine para verilmedi. Parayı alamayan çete üyesi polisi arayarak, "Yüzdemi vermediler, dolandırıldım'' diyerek çeteyle ilgili bazı bilgiler verdi. Polis, harekete geçti. E.A, M.C.E, Ö.K. ve M.T'yi gözaltına aldı. Alınan 117 bin doların 61 bin 100 doları M.T'ye ait bakkal dükkanında bulundu. Ayrıca burada ruhsatsız bir tabanca da ele geçti. Adliyeye sevk olan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, C.A'nın evine gitti ve zili çaldı. Kadın, polislere kapıyı açmadı.

DETAYLAR GÜNLÜKTE

Polisler bunun üzerine komşusuyla görüşerek C.A'yı ikna etmelerini istedi. Komşusu C.A'ya kapıya gelenlerin gerçek polis olduğunu söyleyince kapıyı açtı. C.A., polislere yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Polisler kurtardıkları 61 bin 100 doları C.A'ya teslim edeceklerini belirtti. C.A'nın günlüğünde yazan "1-31 Aralık çok zor geçti. Hayatımın en kötü yılbaşısı. Dayan... Dayan... Yalnızlık'',''2026 çok kötü başladı benim için!! İnşallah düzelir!!'', ''Gün boyu kaos! Konu veraset. Dayanamıyorum'' notları delil dosyasına konuldu.